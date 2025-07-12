«Немного будешь нервничать»: Усик рассказал, как бы закончился его бой против экс-чемпиона Карла Фроча

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) высказался о гипотетическом поединке против бывшей звезды второй средней весовой категории Карла Фроча (33−2, 24 КО).

Читайте также: Усик назвал лучшего боксера в мире

Во время разговора с самим британцем непобедимый украинец заявил, что он победит.

«Ты отличный боец. Хороший удар. Отличный характер. Но… Я выиграю. 12 раундов, раздельное решение. Я буду двигаться, двигаться, джеб-джеб-левой. Ты будешь немного нервничать. 12 раундов, и — оп, Усик чемпион», — сказал Александр.

Реклама

«Могу с этим смириться. Спорить не буду. Сделаю тебя чемпионом», — ответил Фроч.

Напомним, что Карл Фроч выступал с 2002 по 2014 и является членом Международного зала боксерской славы. Он — бронзовый призер чемпионата мира среди любителей. А также владел поясами по версиям WBC, IBF, WBA во втором среднем весе.

Кстати, 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе против Даниэля Дюбуа.

Ранее мы писали, что ирландка в девятый раз в карьере защитила звание абсолютной чемпионки мира.