«Имеет такую же победную серию, как и Дюбуа»: промоутер назвал следующего соперника Усика
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Boyers)
В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о том, кто должен стать следующим соперником украинца.
По словам Фрэнка, Джозеф Паркер является обязательным оппонентом для Усика.
«Как фанат, я бы хотел увидеть бой Джозефа Паркера. Он заслужил это, у него такая же победная серия, как и Дюбуа.
Это бой, который был санкционирован, так или иначе — он состоится, или Джо будет драться за вакантный титул", — приводит слова Уоррена Frank Warren’s Queensberry Promotions.
Отметим, что 33-летний Паркер победил в 6 последних поединках, а последний раз проигрывал в октябре 2022-го Джо Джойсу.
Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.
Напомним, что Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.