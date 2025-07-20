«Имеет такую же победную серию, как и Дюбуа»: промоутер назвал следующего соперника Усика

В субботу, 19 июля, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в бою за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе .

Промоутер Фрэнк Уоррен высказался о том, кто должен стать следующим соперником украинца.

По словам Фрэнка, Джозеф Паркер является обязательным оппонентом для Усика.

«Как фанат, я бы хотел увидеть бой Джозефа Паркера. Он заслужил это, у него такая же победная серия, как и Дюбуа.

Это бой, который был санкционирован, так или иначе — он состоится, или Джо будет драться за вакантный титул", — приводит слова Уоррена Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Отметим, что 33-летний Паркер победил в 6 последних поединках, а последний раз проигрывал в октябре 2022-го Джо Джойсу.

Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в пятом раунде в главном событии вечера бокса в Лондоне. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.