«Ведем переговоры». Усику предлагают принять участие в поединке на голых кулаках

Генеральный директор промоушена боев на голых кулаках Bare Knuckle Дэвид Тетро заявил, что хотел бы видеть украинского боксера Александра Усика участником своих турниров.

По словам Тетро, он уже общался на эту тему с Эгисом Климасом, менеджером абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«У нас были определенные важные разговоры. Я очень близок к Эгису Климасу, который является менеджером Усика. Поэтому мы разговаривали с ним, и он является одной из наших главных целей.

Мы ведем переговоры, так что посмотрим. Нам придется помочь ему преодолеть этот барьер при переходе, и если мы это сделаем, то подберем правильного соперника", — цитирует Тетро Ready to Fight.

Добавим, что в этом году Усик посетил турнир Bare Knuckle в Италии в качестве зрителя, перед подготовкой к реваншу против Даниэля Дюбуа.

Украинец в июле нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Недавно Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.