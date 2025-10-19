«Ведем переговоры». Усику предлагают принять участие в поединке на голых кулаках

19 октября, 13:50
Поделиться:
Александр Усик — непобежденный абсолютный чемпион (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик — непобежденный абсолютный чемпион (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Генеральный директор промоушена боев на голых кулаках Bare Knuckle Дэвид Тетро заявил, что хотел бы видеть украинского боксера Александра Усика участником своих турниров.

Читайте также:
«Ничего не сделает»: экс-чемпион мира рассказал, что Усик рискует потерять все свои титулы

По словам Тетро, он уже общался на эту тему с Эгисом Климасом, менеджером абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«У нас были определенные важные разговоры. Я очень близок к Эгису Климасу, который является менеджером Усика. Поэтому мы разговаривали с ним, и он является одной из наших главных целей.

Реклама

Мы ведем переговоры, так что посмотрим. Нам придется помочь ему преодолеть этот барьер при переходе, и если мы это сделаем, то подберем правильного соперника", — цитирует Тетро Ready to Fight.

Добавим, что в этом году Усик посетил турнир Bare Knuckle в Италии в качестве зрителя, перед подготовкой к реваншу против Даниэля Дюбуа.

Читайте также:
«Мне же постоянно везет»: Усик объяснил, почему его никто не может победить

Украинец в июле нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Недавно Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies