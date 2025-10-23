«Это опасный бой для Усика»: украинскому чемпиону предсказали первое поражение в карьере

Дэвид Хэй поделился мнением о том, что абсолютный чемпион мира Александр Усик хочет драться до 41 года .

Легендарный британец считает, что через несколько лет украинский боксер впервые проиграет на профессиональном уровне.

«Если и будет время для его поражения, то это в конце его тридцатых-начале сороковых. У него была идеальная карьера до текущего момента, он дрался с самыми лучшими — Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри, этими огромными именами, и к тому же еще давал им реванш. Очень редко случается такое, что ты кого-то побил и потом даешь еще шанс. Вот такой он».

Хэй допустил, что победить Усика сможет британский проспект Мозес Итаума.

«Я не уверен, есть ли у кого-то еще существенный шанс побить Александра. Но если он хочет продолжать драться, то такие бойцы, как Мозес Итаума, которому сейчас 20… Насколько хорош он будет через два года! Это опасный бой для Усика.

Может, Усик любит опасность. Может, он любит и чувствует, что может дать нам больше. И он может дать нам еще три года потрясающих боев и великолепных побед. Я буду удивлен, если он сможет проходить тренировочные лагеря, драться с большими супертяжами, проходить через спарринги.

Сможет ли выдержать его тело? Если выдержит — это фантастика для фанов бокса. Но если нет, то мне неприятно будет увидеть, как он продолжает и проигрывает из-за того, что тело разваливается, а не из-за того, что кто-то технически лучше его", — сказал Хэй для Pro Boxing Fans.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что легендарный британец назвал следующего соперника Усика.