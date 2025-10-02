«Уйти на вершине»: легендарный Леннокс Льюис назвал причину, почему Усик должен завершить карьеру

Льюис призвал украинского чемпиона покинуть профессиональный спорт на вершине своей карьеры.

«Только самому боксеру решать, когда уходить на пенсию. Он должен почувствовать толчок к тому, что хочет завершить карьеру. Но он может научить многих молодых боксеров многим разным вещам: преданности делу, упорной работе, жертвам, ведь он сам через это прошел. Так что я бы посоветовал Усику завершить карьеру в его собственное время, но сделать это на вершине, как сделал я.

Реклама

Я думаю, что Усик бы очень хорошо показал себя в мою эпоху, потому что он делает то, что делал Эвандер Холифилд. В эту эпоху он победил всех больших бойцов, всех соперников, стоявших напротив него. Так что он проделал отличную работу.

Стать абсолютным чемпионом — это самая сложная задача, ведь ты хочешь быть лучшим в боксе, забрать себе все пояса и стать первым номером. Всегда есть другие боксеры, которые не хотят, чтобы ты этого добился. Они стоят рядом, они хотят побить тебя, стать первым боксером, который тебя победит. Поэтому ты должен позаботиться о том, чтобы уйти на вершине", — сказал Льюис для Sky Sports.

Напомним, WBO санкционировала бой Усика против Джозефа Паркера, но Александр запросил отсрочку на ведение переговоров с новозеландцем, ссылаясь на травму.

Паркер после этого договорился о поединке против английского боксера Фабио Уордли. Он состоится 25 октября. Усика обязала провести обязательную защиту титула с победителем этого боя без каких-либо промежуточных поединков.

Ранее сообщалось, что непобежденный боксер отказался от боя за право подраться с Усиком.