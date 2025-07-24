Усик с женой улетают из Лондона на частном самолете (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На прошлых выходных Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец победил британца Даниэля Дюбуа .

Поединок завершился в пятом раунде. Сначала Усик отправил Дюбуа в нокдаун, а затем нокаутировал. Вот как это было:

Нокдаун и нокаут — вид с трибун и безумная реакция болельщиков:

Кстати, удар, которым Усик нокаутировал Дюбуа называется "Иван".

А после боя Александр обратился к украинцам, которые защищают страну от российских оккупантов.

Тем не менее, из Лондона Усик не поехал в Украину. Судя по фото в соцсетях Александр с женой на частном самолете улетели в Испанию.

