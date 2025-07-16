Не Фьюри и не Дюбуа: Усик назвал самого сильного панчера, с которым дрался

Александр Усик назвал Дерека Чисору самым сильным панчером, с которым он дрался в ринге (Фото: instagram.com/usykaa)

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) высказался про свою карьеру.

Украинский боксер не считает обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО) самым сильным панчером, с которым он дрался. По словам Усика, таким является Дерек Чисора.

«Я думаю, что Дюбуа не является самым сильным панчером, с которым я дрался в ринге.

Кто был самым сильным панчером? Думаю, это Дерек. Я серьезно.

Чисора бьет сильнее, чем Даниэль? Сумасшедший Дерек. Да", — сказал Усик для DAZN.

В 2020 году украинец победил Чисору единогласным решением судей.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш между Александром и Даниэлем состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что промоутер сравнил Дюбуа с легендой бокса перед боем с Усиком.