Была бы уже Россия: Усик назвал роль Зеленского в войне 2 июня, 17:05 Александр Усик и Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/usykaa)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу президента Украины Владимира Зеленского.

Спортсмен заявил о том, что политик объединил людей и дал веру на то, чтобы сражаться с агрессором.

«Я знаком с Зеленским. Он красавец. Если бы он убежал — все, ничего бы не было. Уже бы Россия была у нас в Украине. И уже бы они там свои правила указывали. Он остался в Киеве, и от этого народ встал и поверил, что это президент, а не тот, который взял и убежал, кинул свой народ. А Зеленский никуда не убежал. Он остался в Киеве со своим народом. Тогда люди поняли, что нам надо воевать за наш дом, нам нельзя отдавать наш дом. И мы это делаем».

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Усик заявил, что за украинский народ нужно воевать и можно отдать жизнь.

«Мы гораздо меньше, у нас гораздо меньше оружия, у нас гораздо меньше людей. У нас практически нет такого оружия, которое есть там. Обычные бабушки выходили и приносили бензин, хлеб. Последнее отдавали, помогая людям. Конечно, за этот народ надо воевать и за этот народ можно умереть», — рассказал Усик в интервью TVP SPORT.

Ранее Усик аргументировал выбор страны для своего следующего боя. Отметим, что следующий поединок украинского чемпиона перенесли.