Усик назвал свой биологический возраст и рассказал, на сколько лет себя чувствует перед реваншем с Дюбуа

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) перед реваншем с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−2, 21 КО) рассказал о том, как на него влияет возраст.

Украинский боксер признался, что не чувствует себя на свои паспортные 38 лет.

«Да, у меня фитнес-браслет Whoop. Вчера он показал, что мое восстановление — 78 баллов, зеленый показатель, а мой биологический возраст составляет 33 года.

В 38 лет меня называют старым и говорят о седых волосах? Да это не проблема. Это все не имеет значения. Я тяжело работаю. У меня четверо детей. Я чувствую себя на 23−24 года", — сказал Усик в комментарии Frank Warren’s Queensberry Promotions.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что промоутер Джошуа предсказал, что в реванше Усик — Дюбуа будет нокаут.