«Возможно, это Тайсон Фьюри?». Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя

Усик с командой после боя после боя (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа обратился к публике на Уэмбли с вопросом о своем потенциальном следующем сопернике.

В комментарии на ринге после боя украинец упомянул три фамилии, но сразу же отметил, что пока не готов дать окончательный ответ, ведь прежде всего хочет вернуться домой.

«Может быть, это Тайсон Фьюри? Возможно, Джозеф Паркер? Возможно, Дерек Чисора?

Я пока не знаю. Не могу сказать. Я хочу домой», — сказал Усик.

Напомним, что в 2024 году Усик дважды одолел Тайсона Фьюри. А в 2020-м он победил Дерека Чисору. С Джозефом Паркером украинец еще не встречался.

