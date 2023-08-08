«Он на первом месте». Александр Усик назвал тройку сильнейших боксеров мира — видео

8 августа, 22:29
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Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, кого считает лучшими бойцами в рейтинге P4P.

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По словам Усика, Кроуфорд является безоговорочным лидером рейтинга. Вторым идет японский боксер Наоя Инуэ, а на третье место Александр поставил Джервонту Дэвиса.

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«Первый — Теренс Кроуфорд, второй — Наоя Инуэ, третий — Джервонта Дэвис», — сказал Усик Luckypunch.net.

Отметим, что журнал The Ring опубликовал рейтинг P4P, в котором украинский чемпион опустился с первого места на третье.

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Напомним, что Александр Усик будет боксировать против Даниэля Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика занес украинца в список лучших супертяжеловесов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Теренс Кроуфорд

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