«Он на первом месте». Александр Усик назвал тройку сильнейших боксеров мира — видео
Александр Усик (Фото:instagram.com/usykaa)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, кого считает лучшими бойцами в рейтинге P4P.
По словам Усика, Кроуфорд является безоговорочным лидером рейтинга. Вторым идет японский боксер Наоя Инуэ, а на третье место Александр поставил Джервонту Дэвиса.
«Первый — Теренс Кроуфорд, второй — Наоя Инуэ, третий — Джервонта Дэвис», — сказал Усик Luckypunch.net.
Отметим, что журнал The Ring опубликовал рейтинг P4P, в котором украинский чемпион опустился с первого места на третье.
Напомним, что Александр Усик будет боксировать против Даниэля Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что потенциальный соперник Усика занес украинца в список лучших супертяжеловесов.