«Он говорил, что дедушек не бьет»: Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться

Украинский боксер рассказал, что точно не будет выходить в ринг с Мозесом Итаумой.

«Я был в тренировочном лагере, только вчера приехал. Тренируюсь, планирую выйти на ринг в 2026 году. И с божьей помощью одержу победу. Против кого? Сейчас хотел бы вам придумать…

Итаума? Нет, с Итаумой не буду. Он молодой, может мне напхать. Да и он говорил, что дедушек не бьет. Я не могу вам сказать с кем будет бой, потому что идут переговоры. Я вас обману, если скажу какую-то фамилию.

До 41 года я буду боксировать. А дальше построю академию спорта, буду там тренировать и тренироваться", — цитирует Усика UNN.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Александр объяснил, почему не хочет заниматься политикой.