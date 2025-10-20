«Бои Усика уже никому не интересны»: промоутер назвал самый желанный поединок в боксе

20 октября, 14:24
Александр Усик — непобедимый абсолют в хевивейте (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Эдди Хирн считает, что Энтони Джошуа должен провести бой с Тайсоном Фьюри.

Промоутер заявил, что абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик не должен сейчас драться с Джошуа или Тайсоном Фьюри.

«Они оба конкурента. Единственный, кто победил Тайсона Фьюри, — это Александр Усик, и он сделал это дважды — честно и убедительно. Было два хороших боя, оба конкурентных.

Реклама

То же самое с Джошуа. Первое сражение было шире по счету, второе — очень ровное. Джошуа хотел бы снова встретиться с Усиком, но он понимает, что пока не может этого требовать, потому что идет после поражения и уже дважды уступил ему раньше.

Фьюри проиграл дважды. Трилогия, в которой ты проигрываешь 0−2 — это редкость. Никто не заинтересован в третьем сражении Фьюри — Усик или Джошуа — Усик, потому что все уже видели эти поединки, и результат был одинаков.

Людей интересует бой Джошуа против Фьюри. Я не понимаю, почему затягивают неизбежное — это сражение должно произойти", — приводит слова Хирна Sky Sports.

Украинец в июле нокаутировал Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Хирн назвал непобежденного боксера, который получит бой с Усиком.

