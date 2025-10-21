«Нужен тест перед боем с легендой»: в команде Усика назвали условие для поединка с новым Майком Тайсоном

Лапин рассказал, что Усику интересен поединок с Мозесом Итаумой, однако британец должен заслужить на него.

«Я не сказал бы, что Усик не хочет биться с Итаумой. Это перспективный боец, и его команда хорошо поработала, подняв его до этого уровня и рейтинга. Но если анализировать дивизион супертяжелого веса, кроме Усика, есть еще много сильных бойцов.

Итауме еще нужен серьезный тест перед боем с легендой. Видели ли мы, чтобы он проходил полные 12 раундов? Был ли в опасных ситуациях на ринге? Мой ответ — нет. На данном этапе у него нет возможностей победить Усика", — приводит слова Лапина The Ring.

Отметим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.

В июле Усику нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее в команде Александра рассказали, кто будет следующим соперником украинца.