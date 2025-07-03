«Сказал плохие слова о моей маме». Усик назвал единственного боксера, которого не любит

3 июля, 18:57
Александр Усик (Фото: instagram.com/usykaa)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александр Усик поделился мыслями о своих соперниках.

Украинец отметил, что обычно относится к соперникам с уважением, однако есть одно исключение, сообщает DAZN.

Моя слабость — я люблю людей. Я люблю своих соперников. Единственный мой соперник, которого я не люблю — это Марко Хук.

Он плохой человек, потому что сказал плохие слова о моей маме. Это плохо, сам понимаешь", — сказал Усик.

Бой между Усиком и Хуком состоялся в сентябре 2017 года в рамках Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Тогда Усик победил соперника техническим нокаутом в 10-м раунде.

19 июля Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с промоутером Красюком за месяц до поединка с Дюбуа.

