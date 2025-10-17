«Еще дед какой-нибудь даст пыром»: Усик объяснил, почему не хочет заниматься политикой

Абсолютный чемпион мира по боксу считает, что в политику идут те, кто хочет «скомуниздить».

Александра Усика в беседе с журналистами спросили, не собирается ли он пойти в большую политику.

«А что я там буду делать? Зачем оно мне? — вопросом на вопрос ответил боксер. — Еще дед какой-нибудь встретит и даст пыром. Скажет: Сынок, я за тебя болел, а теперь на тебе».

«Ну на хр*на оно мне, если я этому не учился. У меня карьера, вообще-то. Туда [в политику] надо идти тому, кто хочет скомуниздить. Я не хочу скомуниздить. У меня есть, слава Богу, я заработал и хочу сохранить свое и приумножить в чем-то другом», — заявил Усик в интервью Новости Live.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее мы писали, почему братьям Кличко не покорилось достижение Усика: они так и не стали абсолютными чемпионами мира.