Выбор в пользу Украины: Усик не посетит бой Ломаченко и Хейни 19 мая, 17:14 Александр Усик и Василий Ломаченко (Фото:instagram.com/lomus_official)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) не будет присутствовать на поединке Василия Ломаченко (17−2, 11 KO) и Девина Хейни (29−0, 15 KO).

Менеджер украинского чемпиона Эгис Климас сообщил, что боксер не сможет поддержать соотечественника в бою за абсолютное чемпионство в легком дивизионе.

«К сожалению, он не приедет. Александр только что вылетел из Украины, у его жены был день рождения. Они занимались этим. Также Усик занят работой из USYK Foundation. Он запустил фонд, который помогает людям, потерявшим дома в Украине, пострадавшим. Это все надо организовать», — рассказал менеджер в интервью Seconds Out.

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Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Ранее сообщалось, что звездный тренер сделал острый прогноз на поединок.