Усик назвал лучшего боксера в мире

Александр Усик этим летом может снова стать абсолютным чемпионом (Фото: The Ring)

19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Перед боем непобедимый украинец дал интервью Карлу Фрочу. Бывший британский чемпион мира спросил Александра, считает ли он себя лучшим в мире сейчас.

«Нет, я не лучший боец в мире. Я думаю, что это Теренс Кроуфорд», — сказал Усик.

Отметим, что 37-летний Кроуфорд (41−0, 31 КО) является абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. Кроме того, американец ранее был обладателем поясов по версиям WBO, WBC, WBA Super и IBF в легком и первом полусреднем весе.

13 сентября в Лас-Вегасе Кроуфорд будет боксировать против Сауля Канело Альвареса.

