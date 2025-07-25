Бывший чемпион мира назвал двух легенд бокса, которые победили бы Усика

25 июля, 19:54
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа 19 июля (Фото: Reuters/Andrew Boyers)

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон поделился мыслями о том, кто из легенд бокса сумел бы одолеть непобежденного украинца Александра Усика (24−0, 15 КО).

Британец считает, что два его соотечественника — Леннокс Льюис (41−2−1, 32 КО) и Одли Харрисон (31−7, 23 КО) — победили бы Усика на пике формы.

«Я считаю, что это несправедливо — сравнивать Усика с кем-то из боксеров предыдущих эпох. Это все субъективно. Но Усик победил всех, кто был в его эпоху. Поэтому надо смотреть на тех, кого он одолел в свое время.

Если вы спросите мое личное мнение, то я думаю, что Леннокс Льюис победил бы Усика. Одли Харрисон — тоже. Но это мое личное видение. Потому что я помню те времена, меня вдохновляли те бойцы.

Усик провел всего 24 боя, но что он сделал в таком возрасте — просто невероятно. Ему нужно отдать должное не только за достижения в ринге, но и за то, как он ведет себя вне его", — сказал Нельсон в интервью Sky Sports.

Напомним, 19 июля Усик снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Сообщалось, что Усик рискует потерять статус абсолютного чемпиона мира — один его пояс могут забрать.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Бокс Александр Усик Леннокс Льюис

