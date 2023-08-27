«Катюха бы накидала пацану». Александр Усик спас Дюбуа от ярости своей жены — видео

27 августа, 12:09
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Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Александр Усик (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о реакции жены на удар ниже пояса от Даниэля Дюбуа.

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На пресс-конференции после поединка Усик заявил, что у Екатерины хороший удар с правой и заверил, что британец точно бы не остался без наказания за коварный удар в пятом раунде.

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«Если бы Катюха выскочила, она могла бы накидать пацану. Катерина может это сделать. Я знаю, что у нее правой нормальная плюха. Она работала на лапах. Когда мужчины разбираются.

Я понимаю эмоции жены, переживает, конечно. Когда я подошел, когда закончился раунд — я увидел эмоции и сказал: «Успокойся, дай мне время, все нормально», — сказал Усик, передает Tribuna.com.

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Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде. Однако команда британца не согласилась с результатом поединка и собирается подавать апелляцию.

Также Усик поставил ультиматум Фьюри после защиты титулов.

На нашем сайте можно посмотреть обзор чемпионского поединка Усика против Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа Катерина Усик

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