Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23−0, 14 КО) продолжает подготовку к поединку против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Накануне боя украинский боксер сделал новый пост на своей странице в Instagram.

Усик обратился к своей маме перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира: «Смотри, мама, я умею летать! 2 недели до абсолюта».

Александр также прикрепил фотографию на фоне архивных кадров из своей жизни.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что легендарный Дэвид Хэй назвал боксера, который победит Усика.