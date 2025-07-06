«Смотри, мам, я умею летать»: Усик обратился к маме перед историческим реваншем с Дюбуа — фото
Александр Усик проведет поединок против Даниэля Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23−0, 14 КО) продолжает подготовку к поединку против обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).
Накануне боя украинский боксер сделал новый пост на своей странице в Instagram.
Усик обратился к своей маме перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира: «Смотри, мама, я умею летать! 2 недели до абсолюта».
Александр также прикрепил фотографию на фоне архивных кадров из своей жизни.
Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.
Реванш состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее сообщалось, что легендарный Дэвид Хэй назвал боксера, который победит Усика.