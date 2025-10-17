«Это родные брат и сестра»: Усик откровенно признался, как относится к победами и поражениям

Украинский боксер рассказал, что спокойно относится к негативному результату, дабы затем убрать ошибки.

«Слава Богу, с 2009 года такого со мной не было. Я отношусь к поражению как к тому, что идет со мной рядом.

Реклама

Многие боятся сделать первый шаг, потому что они будут ошибаться, им там кто-то скажет. Они боятся поражений. А я скажу так: победа и поражение — это родные брат и сестра.

Если у вас есть сложности, это не означает, что жизнь конец. Вы можете в этом вырасти, но если вы анализируете. Я провел спарринги, мы все это записали, команда сделала соответствующее видео — чтобы не смотреть полтора часа спаррингов, мы делаем только там, где я ошибаюсь. Но мы не делаем там, где я выигрываю.

Мы просматриваем видео и решаем, как нам убрать эту или иную ошибку на завтрашний день, чтобы наш оппонент не поймал нас", — сказал Усик для Kyiv International Economic Forum.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Александр анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.