«Многие не делают то, что я»: Усик назвал свою цель в боксе и рассказал, почему он уникальный боксер

Украинский боксер заявил, что намерен в третий раз стать абсолютным чемпионом.

«Почему продолжаю карьеру? Потому что Бог дает мне возможность — я ее использую. Моя цель — в третий раз стать абсолютным чемпионом. Я люблю бокс, я люблю тренировки, я люблю тяжелые тренировки.

У меня осталось 2 поединка — с Дюбуа и кто будет дальше — не знаю".

Усик рассказал, почему считает себя уникальным боксером.

«Многие спортсмены высокого уровня не делают то, что делаю я. Профессиональный бокс — это высший уровень, но многие люди не проводят умную работу. Они просто спаррингуют, работают на мешке и идут домой.

Они не едят здоровую пищу, не растягиваются, не восстанавливаются, а просто тренируются, тренируются, тренируются, берут деньги и все. Это плохо. Это не продлевает твою карьеру в спорте. После окончания карьеры я хочу жить и жить счастливо", — рассказал Усик в интервью DAZN.

В 2018 году украинец победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте. В 2024 году Усик одолел британца Тайсона Фьюри и собрал все титулы в супертяжелом весе.

Напомним, что 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится реванш Усик — Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.