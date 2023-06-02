«Он наш друг»: Усик впервые прокомментировал поражение Ломаченко
Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)
Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал спорное поражение своего кума Василия Ломаченко.
Украинский чемпион считает, что его соотечественник победил в бою с Девином Хейни, но это было не ограбление.
«Мой сын сказал мне: „Папа, это неправильно. Василий победил“. Я ответил: „Думаю, да, но он наш друг“. Вот так. Я не знаю», — приводит слова Усика ringpolska.
Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).
Отметим, что бывший соперник Ломаченко назвал будущего лидера дивизиона украинца.
Ранее сообщалось, чт бывший игрок сборной Украины жестко разнес Ломаченко.