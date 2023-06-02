«Он наш друг»: Усик впервые прокомментировал поражение Ломаченко

2 июня, 21:52
Поделиться:
Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Василий Ломаченко и Александр Усик (Фото:Александр Усик via Instagram)

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал спорное поражение своего кума Василия Ломаченко.

Украинский чемпион считает, что его соотечественник победил в бою с Девином Хейни, но это было не ограбление.

Читайте также:
«Заявил ему, что Ломаченко победил». Американский боксер не сдержался после победы Хейни над украинцем

«Мой сын сказал мне: „Папа, это неправильно. Василий победил“. Я ответил: „Думаю, да, но он наш друг“. Вот так. Я не знаю», — приводит слова Усика ringpolska.

Видео дня

Напомним, Хейни победил Ломаченко единогласным решением судей (116−112, 115−113, 115−113).

Читайте также:
Пример легендарного Мейвезера: Известный тренер объяснил, почему обидчик Ломаченко должен дать ему реванш

Отметим, что бывший соперник Ломаченко назвал будущего лидера дивизиона украинца.

Ранее сообщалось, чт бывший игрок сборной Украины жестко разнес Ломаченко.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Василий Ломаченко Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X