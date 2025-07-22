«Молодой парень»: Усик назвал боксера, который может стать следующим чемпионом мира

22 июля, 07:23
Александр Усик высказался о будущем Даниэля Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

Александр Усик высказался о будущем Даниэля Дюбуа (Фото: instagram.com/usykaa)

Абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик (24−0, 15 КО) высказался о будущем бывшего обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−3, 21 КО).

Украинский боксер считает, что британец может снова стать чемпионом мира.

«Может ли Дюбуа стать будущим супертяжелого дивизиона? Да, конечно. Даниэлю сейчас 27 лет, он молодой парень.

Если он продолжит тренироваться, думаю, он снова может завоевать пояс", — приводит слова Александра Mail Sport Boxing.

Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее промоутер Красюк назвал боксера, с которым Усику стоит провести бой, чтобы заработать.

