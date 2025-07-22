«Это безумие»: экс-чемпион мира рассказал, одолеет ли Усик британского Майка Тайсона

22 июля, 18:02
Мозес Итаума и Александр Усик (Фото: Коллаж NV)

Бывший чемпион мира Тони Беллью считает, что Александр Усик легко победит 20-летнего супертяжеловеса Мозеса Итауму (12−0, 10 КО), если этот поединок состоится.

Британец, которого ранее нокаутировал украинец заявил, что верит в перспективы своего непобедимого соотечественника, но пока молодому боксеру нужно больше опыта.

«Сейчас абсолютно бессмысленно бросать Мозеса Итауму на ринг с Александром Усиком. Это безумие высочайшего уровня. Мозес вообще продержался больше 6−7 раундов? Для чего вы хотите его туда бросить [поединок с Усиком]. Бокс — не прощает ошибок, и в нем нужно заслужить свои достижения», — цитирует Тони TalkSPORT.

Отметим, что Мозеса часто сравнивают с самым молодым чемпионом в истории хевивейта Майком Тайсоном, который завоевал свой первый мировой титул именно в 20 лет.

Напомним, 19 июля Александр снова стал абсолютом в супертяжелом весе, нокаутировав Дюбуа.

Ранее Усик назвал трех потенциальных соперников для следующего боя.

