Цыганская королева и Железный подбородок. Александр Усик дал прозвища лучшим бойцам супертяжелого дивизиона
Александр Усик (Фото:Sky Sports)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 KO) охарактеризовал лучших супертяжеловесов современности.
Украинский боксер несколькими словами описал бойцов супертяжелого веса, включая себя, сообщает vRINGe.com.
1. Усик - Справедливость
2. Фьюри - Цыганская королева
3. Джошуа - AJ
4. Уайлдер - Нокаут
5. Руис - Мексиканский воин
6. Хргович - Серьёзный парень
7. Чжилеи - Железный подбородок
8. Джойс - Медленный
9. Уайт - Опасный
10. Паркер - Друг Фьюри
Напоминаем, что в апреле Усик мог провести бой с Фьюри, но поединок сорвался из-за неприемлемых условий англичанина.
Ранее в СМИ появилась информация, что на турнире в Саудовской Аравии могут встретиться лучшие боксеры в супертяжелом весе.