Цыганская королева и Железный подбородок. Александр Усик дал прозвища лучшим бойцам супертяжелого дивизиона 13 мая, 10:42 Александр Усик (Фото:Sky Sports)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 KO) охарактеризовал лучших супертяжеловесов современности.

Украинский боксер несколькими словами описал бойцов супертяжелого веса, включая себя, сообщает vRINGe.com.

1. Усик - Справедливость

2. Фьюри - Цыганская королева

3. Джошуа - AJ

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4. Уайлдер - Нокаут

5. Руис - Мексиканский воин

6. Хргович - Серьёзный парень

7. Чжилеи - Железный подбородок

8. Джойс - Медленный

9. Уайт - Опасный

10. Паркер - Друг Фьюри

Напоминаем, что в апреле Усик мог провести бой с Фьюри, но поединок сорвался из-за неприемлемых условий англичанина.

Ранее в СМИ появилась информация, что на турнире в Саудовской Аравии могут встретиться лучшие боксеры в супертяжелом весе.