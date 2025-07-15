Александр Усик и Дерек Чисора после боя в 2020 году (Фото: twitter.com/MatchroomBoxing)

Известный британский боксер Дерек Чисора рассказал, как чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик живет в Украине во время войны.

В разговоре на Ютуб канале talkSPORT супертяжеловес, который в 2020-м проиграл Александру решением судей, назвал Усика «не совсем нормальным». Дерек поражен реакцией украинца на ракетную атаку армии РФ.

«Чтобы быть Александром Усиком, надо иметь немного «поехавшую крышу», понимаете? Надо быть… ну, не совсем нормальным. Ты сейчас поймешь, о чем я.

Я виделся с ним несколько месяцев назад — пили кофе, разговаривали. Он приехал из Украины и говорит: Перед тем как лететь сюда, я был дома. А над моим домом летели ракеты. Я не хотел спускаться в укрытие, просто лег спать.

Это же безумие! Представь себе, ты и твоя жена, например, в такой ситуации, а он просто так живет", — рассказал Чисора.

Напомним, что 19 июля Усик проведет второй бой с Даниэлем Дюбуа, который состоится на стадионе Уэмбли.

Кстати, Александр уже приехал в Лондон на бой против Дюбуа.

На Трафальгарской площади украинец представил воссозданную мозаику Аллы Горской Боривитер, которую разрушили россияне в Мариуполе.

Недавно Усик рассказал, как его семья переживает войну в Украине.