Необычное место для автографа. Александр Усик расписался в паспортах своих болельщиков — видео

24 августа, 13:20
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Александр Усик (Фото:LuckyPunch)

Александр Усик (Фото:LuckyPunch)

В среду, 23 августа, на открытой тренировке чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика случился остроумный эпизод.

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Несколько фанов попросили Усика оставить подпись в своих украинских паспортах для выезда за границу, когда тот раздавал автографы. Ситуация вызвала у чемпиона улыбку.

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Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

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Ранее Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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