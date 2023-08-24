Необычное место для автографа. Александр Усик расписался в паспортах своих болельщиков — видео 24 августа, 13:20 Александр Усик (Фото:LuckyPunch)

В среду, 23 августа, на открытой тренировке чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика случился остроумный эпизод.

Несколько фанов попросили Усика оставить подпись в своих украинских паспортах для выезда за границу, когда тот раздавал автографы. Ситуация вызвала у чемпиона улыбку.

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Напомним, что в субботу, 26 августа, Александр Усик проведет чемпионский поединок против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве.

Ранее Александр Усик спел «Заповіт» Тараса Шевченко на открытой тренировке перед поединком с Дюбуа.