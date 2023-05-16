«Мощь и наш щит»: Усик красноречиво поблагодарил силы ПВО за защиту 16 мая, 20:01 Александр Усик поддержал украинских военных (Фото:Александр Усик via Instagram)

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) отреагировал на ракетную атаку России.

Украинский боксер в Instagram опубликовал видео из тренажерного зала, в котором поблагодарил силы ПВО за отраженную атаку страны-агрессора этой ночью.

«Спасибо силам ПВО. Вы — мощь и наш щит», — написал Усик.

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Фото: Александр Усик

Напомним, что этой ночью силы ПВО уничтожили все 18 ракет, которые были запущены по территории Украины.

Ранее сообщалось, что жена украинского боксера снарядом передала «привет» российским оккупантам.