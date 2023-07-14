«Я тебя не боюсь». Александр Усик ответил Бомбардировщику на обвинения в трусости 14 июля, 18:45 Александр Усик (Фото:Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал слова Деонтея Уайлдера, который заявлял, что украинец боится выходить с ним в ринг.

Усик уверенно сказал, что уважает Бомбардировщика, как называют Уайлдера, однако точно его не боится.

«Понятно, что ему нужно что-то обо мне говорить. Просто из-за того, что у меня есть пояса, он что-то говорит. Я с уважением отношусь к этому парню, но то, что я его не боюсь — это точно», — сказал Усик iFL TV, передает Fightnews.

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Напомним, что впоследствии Александр Усик подерется против Даниэля Дюбуа в польском Вроцлаве. Бой должен состояться 26 августа этого года.

Ранее Усик заявил, что после окончания боксерской карьеры пойдет в президенты Украины.