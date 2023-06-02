«Мой приоритет — история»: Усик ответил критикам по поводу его гонорара за бой с претендентом 2 июня, 18:45 Александр Усик (Фото:Boxing Scene)

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик проведет поединок против обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа.

Украинский чемпион заявил о том, что деньги не стоят для него на первом месте.

«У меня, слава Богу, деньги есть. У меня нет приоритета в большом количестве денег. Мой приоритет — это история, которую я со своей командой, со своими людьми потихонечку пишу. А деньги, слава Богу, заработаем».

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Александр сообщил, что проведет подготовку к поединку в Польше.

«Я буду готовиться к бою с Дюбуа в Польше. Во-первых, это близко. Во-вторых, здесь удобнее будет организовывать и раскручивать поединок, встречаться с медиа и людьми. Зачем мне ехать куда-то далеко, а потом возвращаться на бой, если я могу тренироваться здесь и тут же боксировать?» — сказал Усик в интервью TVP SPORT.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Дюбуа перенесли. Ожидается, что за поединок украинец получит 75% от дохода.