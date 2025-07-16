«Ты сумасшедший». Усик ответил Фьюри на заявление о трилогии

16 июля, 12:06
Усик дважды побеждал Фьюри (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик отреагировал на заявление британца Тайсона Фьюри, который изъявил желание провести третий бой.

Об этом сообщает iFL TV.

«Тайсон Фьюри — сумасшедший. Эй, жадина, ты сумасшедший. Ты сумасшедший», — прокомментировал Усик слова Тайсона о трилогии.

Ранее Фьюри вызвал Усика на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли.

Усик уже дважды побеждал Фьюри в 2024 году: в мае — раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.

19 июля Усик проведет реванш с Даниэлем Дюбуа, которого побеждал в августе 2023 года.

Ранее легендарный Шеннон Бриггс призвал Фьюри отказаться от трилогии с Усиком и выбрал ему соперника.

