«Никто не был бы фаворитом»: в команде Усика назвали легенд бокса, которых способен победить украинец

Рас Анбер, катмен абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24−0, 15 КО), считает, что украинский боксер способен победить легендарного Рокки Марчиано и Джека Демпси.

«Александр не только доказал, что является лучшим супертяжеловесом современности — он доказал, что является одним из лучших в этом весе вообще. Я верю в его шансы победить почти любого из легенд.

Реклама

Я верю, что он, например, победил бы Джека Демпси или Рокки Марчиано. Сколько леворуких соперников встречали те двое?

Ларри Холмс, Мухаммед Али и Леннокс Льюис представляли бы гораздо большую угрозу для Александра — но никто из них не был бы явным фаворитом в бою с ним. Все трое подарили бы фантастические поединки.

Кроме супертяжелого веса, по моему мнению, Александр также доказал, что является одним из 20 лучших боксеров в истории. Возможно, даже входит в топ-10″, — рассказал Анбер для Boxing Scene.

Напомним, в ночь на 20 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал в 5-м раунде британца Даниэля Дюбуа.

Ранее WBO санкционировала бой Паркера и Усика.

Недавно мы писали, кто показал Александру удар Иван, которым он нокаутировал Дюбуа.

Анбер также объяснил, почему Усик должен завершить карьеру.