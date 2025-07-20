«Вы позволяете мне сейчас быть здесь»: Усик обратился к ВСУ после исторической победы над Дюбуа

20 июля, 01:11
Поделиться:
Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Абсолютный чемпион Александр Усик (24−0, 15 КО) обратился к украинским военнослужащим после победы над Даниэлем Дюбуа (22−3, 21 КО).

Читайте также:
Британец упал дважды. Видео, как Усик нокаутировал Дюбуа и стал двукратным абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Украинский боксер поблагодарил соотечественников, которые защищают страну от российских оккупантов.

«Хочу поблагодарить всех ребят, которые защищают нашу страну.

Реклама

Получил множество сообщений от подразделений, защищающих мою страну на линии фронта. Ребята, вы разрешаете мне сейчас быть здесь", — сказал Усик после боя в ринге.

https://www.youtube.com/embed/FAZme2YE8GE
Читайте также:
Усик вышел на реванш с Дюбуа под две песни и в стильном образе — видео

Александр нокаутировал Даниэля в пятом раунде. Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies