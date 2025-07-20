«Вы позволяете мне сейчас быть здесь»: Усик обратился к ВСУ после исторической победы над Дюбуа

Абсолютный чемпион Александр Усик (24−0, 15 КО) обратился к украинским военнослужащим после победы над Даниэлем Дюбуа (22−3, 21 КО).

Украинский боксер поблагодарил соотечественников, которые защищают страну от российских оккупантов.

«Хочу поблагодарить всех ребят, которые защищают нашу страну.

Реклама

Получил множество сообщений от подразделений, защищающих мою страну на линии фронта. Ребята, вы разрешаете мне сейчас быть здесь", — сказал Усик после боя в ринге.

Александр нокаутировал Даниэля в пятом раунде. Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе и в третий раз в целом в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко поздравил Усика с победой над Дюбуа.