«Лучший поединок»: непобедимый немец бросил вызов Усику после победы украинца над Дюбуа

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26−0, 18 КО) прокомментировал победу абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24−0, 15 КО) над бывшим обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22−3, 21 КО).

По словам немца, украинский боксер воспользовался моментом и нокаутировал соперника.

«Усик — отличный боксер. Он сделал все идеально и остановил его.

Я думал, что в первых трех-четырех раундах Дюбуа будет пытаться давить, но Усик очень умен. Он провел сильную контратаку, и вы видели результат".

Кабайел считает, что он может создать проблемы для 38-летнего украинца.

«Я думаю, что да. Знаете, я не люблю болтать глупости, но для фанатов и для всех любителей бокса — это лучший поединок.

Двое ребят, которые никогда не проигрывали. Он номер один в мире, я — номер четыре по версии The Ring. Почему бы и нет? Я 26−0, он 24−0. Поехали. Может, Турки Аль аш-Шейх организует это сражение — я готов", — приводит слова Агита The Ring.

Украинец нокаутировал Дюбуа в пятом раунде. На нашем сайте доступно видео лучших моментов боя.

Ранее промоутер Красюк назвал боксера, с которым Усику стоит провести бой, чтобы заработать.