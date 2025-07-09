Усик вошел в топ-10 лучших боксеров в истории супертяжелого веса — рейтинг

9 июля, 09:44
Александр Усик попал в рейтинг лучших боксеров в истории супертяжелого веса (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Известная платформа DAZN назвала десятку лучших боксеров хевивейта за всю историю.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО), который проведет реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО), вошел в рейтинг.

Бывшие соперники украинца Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не попали в список.

Десятка лучших боксеров супертяжелого веса по версии DAZN:

  • Рокки Марчиано
  • Александр Усик
  • Джо Луис
  • Джордж Форман
  • Джо Фрейзер
  • Ларри Холмс
  • Майк Тайсон
  • Эвандер Холифилд
  • Леннокс Льюис
  • Мухаммед Али
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Александр назвал свою цель в боксе и рассказал, почему он уникальный боксер.

Бокс Мухаммед Али Леннокс Льюис Эвандер Холифилд Майк Тайсон Александр Усик Джордж Форман

