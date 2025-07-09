Александр Усик попал в рейтинг лучших боксеров в истории супертяжелого веса (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Известная платформа DAZN назвала десятку лучших боксеров хевивейта за всю историю.

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО), который проведет реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО), вошел в рейтинг.

Бывшие соперники украинца Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не попали в список.

Десятка лучших боксеров супертяжелого веса по версии DAZN:

Рокки Марчиано

Александр Усик

Джо Луис

Джордж Форман

Джо Фрейзер

Ларри Холмс

Майк Тайсон

Эвандер Холифилд

Леннокс Льюис

Мухаммед Али

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Напомним, что Александр назвал свою цель в боксе и рассказал, почему он уникальный боксер.