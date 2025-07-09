Усик вошел в топ-10 лучших боксеров в истории супертяжелого веса — рейтинг
Александр Усик попал в рейтинг лучших боксеров в истории супертяжелого веса (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Известная платформа DAZN назвала десятку лучших боксеров хевивейта за всю историю.
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО), который проведет реванш против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО), вошел в рейтинг.
Бывшие соперники украинца Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа не попали в список.
Десятка лучших боксеров супертяжелого веса по версии DAZN:
- Рокки Марчиано
- Александр Усик
- Джо Луис
- Джордж Форман
- Джо Фрейзер
- Ларри Холмс
- Майк Тайсон
- Эвандер Холифилд
- Леннокс Льюис
- Мухаммед Али
Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Напомним, что Александр назвал свою цель в боксе и рассказал, почему он уникальный боксер.