«Знал, что могу оказаться в больнице»: легендарный актер Дуэйн Джонсон вспомнил спарринги с Усиком

Известный американский актер и реслер Дуэйн «Скала» Джонсон вспомнил, как проходили его спарринги с Александром Усиком (24−0, 15 КО) во время съемок фильма Несокрушимый.

Джонсон признался, что боялся попасть в больницу, если украинец попадет по нему.

«Впервые, когда мы сцепились, и я почувствовал его силу, я осознал: это опасный человек. Внешность Усика может быть обманчивой, но когда он на ринге, обман становится реальностью.

Ты сразу чувствуешь силу в его ногах. Потом мы начали спарринг, отрабатывали джебы, и он оказался невероятно быстрым. Я только и думал, что если один из этих ударов пройдет — я окажусь в больнице", — сказал Джонсон для TalkSport.

В фильме американского режиссера Бенни Сафди Несокрушимый (The Smashing Machine) Усик сыграл украинского бойца смешанных единоборств Игоря Волчанчина.

Напомним, что Александр вместе с женой посетили премьеру фильма Несокрушимый на кинофестивале в Торонто.