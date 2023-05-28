Единственный экземпляр: Усик вручил уникальный подарок президенту Полесья — фото 28 мая, 13:07 Усик подарил президенту Полесья Буткевичу пояс (Фото:ФК Полесье)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20−0, 13 КО) посетил матч первой лиги Полесье — ЛНЗ, где поздравил хозяев с выходом в УПЛ.

В субботу, 27 мая, в рамках восьмого тура второго раунда Первой лиги Полесье дома обыграло ЛНЗ (2:1). Благодаря победе житомирский клуб стал чемпионом дивизиона.

На поединке присутствовал украинский боксер Александр Усик. В этот же день президент Полесья Геннадий Буткевич отпраздновал свой день рождения — 65-летие.

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Именитый спортсмен после матча подарил Буткевичу боксерский чемпионский пояс.

«Президент должен быть с поясом чемпиона! В единственном экземпляре он сделан для Геннадия Владиславовича Буткевича», — заявил Усик.

Отметим, что пояс WBC выполнен в цветах флага Украины. Забавно, что именно этого пояса по версии WBC не хватает Усику, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

На матче также присутствовал легендарный украинский боксер Владимир Кличко, который поздравил функционера и клуб с дебютным выходом в УПЛ.

Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Напомним, Усик является фанатом житомирской команды, а также ранее он принял участие в товарищеской игре в рамках Winter Cup.

Ранее сообщалось, что бывший директор телеканалов Футбол трудоустроился в клубе-дебютанте украинской Премьер-лиги.