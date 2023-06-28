«Ми від роду — козаки». Александр Усик поздравил украинцев с Днем Конституции 28 июня, 15:32 Александр Усик (Фото:Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил соотечественников с сегодняшним праздником.

В своем Instagram-аккаунте в stories боксер опубликовал поздравительную открытку, на которой изображена карта Украины с хатой посреди сине-желтого поля.

«Щоб не пропала предків справа,



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Бо ми від роду — козаки!



Державі Україна слава,



Героям Слава! На віки!



З Днем Конституції України!", — написано в открытке в stories Усика.

Фото: Instagram: usykaa

Ранее легендарный американский боксер спрогнозировал исход боя Усик — Фьюри.