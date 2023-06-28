«Ми від роду — козаки». Александр Усик поздравил украинцев с Днем Конституции

28 июня, 15:32
Поделиться:
Александр Усик (Фото:Instagram)

Александр Усик (Фото:Instagram)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил соотечественников с сегодняшним праздником.

Читайте также:
Реакция и мастерство: Усик продемонстрировал отличную точность на тренировке — видео

В своем Instagram-аккаунте в stories боксер опубликовал поздравительную открытку, на которой изображена карта Украины с хатой посреди сине-желтого поля.

«Щоб не пропала предків справа,

Видео дня

Бо ми від роду — козаки!

Державі Україна слава,

Героям Слава! На віки!

З Днем Конституції України!", — написано в открытке в stories Усика.

Instagram: usykaa
Фото: Instagram: usykaa

Ранее легендарный американский боксер спрогнозировал исход боя Усик — Фьюри.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс День Конституции Александр Усик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X