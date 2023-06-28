«Ми від роду — козаки». Александр Усик поздравил украинцев с Днем Конституции
Александр Усик (Фото:Instagram)
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик поздравил соотечественников с сегодняшним праздником.
В своем Instagram-аккаунте в stories боксер опубликовал поздравительную открытку, на которой изображена карта Украины с хатой посреди сине-желтого поля.
«Щоб не пропала предків справа,
Бо ми від роду — козаки!
Державі Україна слава,
Героям Слава! На віки!
З Днем Конституції України!", — написано в открытке в stories Усика.
Ранее легендарный американский боксер спрогнозировал исход боя Усик — Фьюри.