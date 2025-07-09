Усик примет участие. В Лондоне презентуют мозаику Аллы Горской, которую россияне уничтожили в Мариуполе

9 июля, 13:30
Поделиться:
Воссозданная мозаика Боривитер Аллы Горской (Фото: Rozetka)

Воссозданная мозаика Боривитер Аллы Горской (Фото: Rozetka)

19 июля в Лондоне чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет второй поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Перед боем украинский боксер посетит особое событие. 14 июля на Трафальгарской площади Усик примет участие в презентации воссозданной легендарной мозаики Боривитер украинской художницы Аллы Горской, которая была разрушена россиянами в Мариуполе в 2022 году.

Реклама

«Это событие — символ надежды, что все утраченное в Украине может быть восстановлено.

Мы искренне благодарим народ Великобритании за непоколебимую поддержку Украины", — говорится в заявлении Usyk Foundation.

Разрушенная мозаика в Мариуполе
Фото: Разрушенная мозаика в Мариуполе
Дарья Шрамко для ROZETKA
Фото: Дарья Шрамко для ROZETKA
Читайте также:
«Соглашение достигнуто»: промоутер назвал бой, от которого зависит трилогия Усик — Фьюри

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда в девятом раунде Усик победил Даниэля техническим нокаутом.

19 июля на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик показал свою форму за несколько дней до реванша с Дюбуа.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Александр Усик Бокс Война России против Украины Мариуполь Мозаика Алла Горская Российская агрессия Лондон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies