Усик примет участие. В Лондоне презентуют мозаику Аллы Горской, которую россияне уничтожили в Мариуполе

19 июля в Лондоне чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23−0, 14 КО) проведет второй поединок против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22−2, 21 КО).

Перед боем украинский боксер посетит особое событие. 14 июля на Трафальгарской площади Усик примет участие в презентации воссозданной легендарной мозаики Боривитер украинской художницы Аллы Горской, которая была разрушена россиянами в Мариуполе в 2022 году.

«Это событие — символ надежды, что все утраченное в Украине может быть восстановлено.

Мы искренне благодарим народ Великобритании за непоколебимую поддержку Украины", — говорится в заявлении Usyk Foundation.



Фото: Разрушенная мозаика в Мариуполе

Фото: Дарья Шрамко для ROZETKA

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда в девятом раунде Усик победил Даниэля техническим нокаутом.

19 июля на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

