Александр Усик признан лучшим боксером месяца после нокаута Дюбуа

2 сентября, 12:00
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Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил награду лучшего боксера августа.

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Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация.

«Александр Усик получил награду „Боксер месяца“ по версии WBA после победы над Даниэлем Дюбуа на прошлой неделе на стадионе „Вроцлав“ в Польше», — говорится в сообщении ассоциации.

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Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса. Впрочем команда британца не согласилась с результатом поединка и собиралась подать апелляцию.

Ранее одиозный украинский боксер Иван Редкач заявил, что Усика спасли от поражения в бою с Дюбуа.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

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