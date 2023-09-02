Александр Усик признан лучшим боксером месяца после нокаута Дюбуа 2 сентября, 12:00 Эмоции Александра Усика после победы над Дюбуа (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик получил награду лучшего боксера августа.

Об этом сообщает Всемирная боксерская ассоциация.

«Александр Усик получил награду „Боксер месяца“ по версии WBA после победы над Даниэлем Дюбуа на прошлой неделе на стадионе „Вроцлав“ в Польше», — говорится в сообщении ассоциации.

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Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в девятом раунде и защитил свои чемпионские пояса. Впрочем команда британца не согласилась с результатом поединка и собиралась подать апелляцию.

Ранее одиозный украинский боксер Иван Редкач заявил, что Усика спасли от поражения в бою с Дюбуа.