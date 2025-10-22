«Останутся без зарплаты»: бывший промоутер Усика рассказал, почему украинец не завершает карьеру

Промоутер считает, что украинский боксер продолжает боксировать для своей команды, ведь его уже самого ничто не мотивирует.

«Усика ничто не мотивирует. Он сам говорил, что дисциплина есть его платформа успеха. Вряд ли Саша ищет поединки. Ему уж точно они не нужны.

Команде нужно, чтобы он снова и снова выходил на ринг, иначе останутся без зарплаты", — сказал Красюк для Sport.ua.

Усик — первый боксер в эпоху четырех поясов, который трижды становился абсолютным чемпионом мира. Украинец выиграл 24 поединка на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения.

Ранее в команде Александра рассказали, кто будет следующим соперником украинца.