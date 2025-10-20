Екатерина Усик, жена абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новыми фото.

В сторис она показала, как ее муж проводит время с самой младшей дочерью. Екатерина трогательно подписала одну из фотографий, где Александр обнимает годовалую Марию.

«Любовь», — написала на английском Екатерина.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Отметим, что у Александра и Екатерины четверо детей: 15-летняя Елизавета, 11-летний Кирилл, 9-летний Михаил и годовалая Мария.

Украинец в июле нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.