«Любовь». Жена Усика показала, как ее муж проводит время с самой младшей дочкой — трогательные фото

20 октября, 11:09
Екатерина и Александр Усик (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Екатерина Усик, жена абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новыми фото.

В сторис она показала, как ее муж проводит время с самой младшей дочерью. Екатерина трогательно подписала одну из фотографий, где Александр обнимает годовалую Марию.

«Любовь», — написала на английском Екатерина.

Скриншот
Фото: Скриншот
Отметим, что у Александра и Екатерины четверо детей: 15-летняя Елизавета, 11-летний Кирилл, 9-летний Михаил и годовалая Мария.

Украинец в июле нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Бокс Александр Усик Дети знаменитостей Катерина Усик

