«Любовь». Жена Усика показала, как ее муж проводит время с самой младшей дочкой — трогательные фото
Екатерина и Александр Усик (Фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Екатерина Усик, жена абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделилась со своими подписчиками в Инстаграме новыми фото.
В сторис она показала, как ее муж проводит время с самой младшей дочерью. Екатерина трогательно подписала одну из фотографий, где Александр обнимает годовалую Марию.
«Любовь», — написала на английском Екатерина.
Отметим, что у Александра и Екатерины четверо детей: 15-летняя Елизавета, 11-летний Кирилл, 9-летний Михаил и годовалая Мария.
Украинец в июле нокаутировал Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
Ранее Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.