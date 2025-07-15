«Помогает убивать украинцев». Усику «не нравится» Фьюри из-за дружбы с приспешником Путина Кремлевым

15 июля, 16:54
Поделиться:
Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик высказался о дружбе своего бывшего соперника Тайсона Фьюри с российским президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым.

Читайте также:
«Там ужасная война»: экс-тренер Майка Тайсона рассказал, как Усик вдохновляет украинцев и проиграет ли Дюбуа

Недавно Фьюри стал гостем турнира в Стамбуле, организованного Кремлевым, а также заявил, что хочет приехать в Россию.

Усик не понимает, почему британский боксер решил сотрудничать с человеком, который поддерживает российскую агрессию против Украины.

Реклама

«Мне не нравится Фьюри. Он поддерживает парня, который помогает убивать украинцев — Умара Кремлева. Это плохой парень, но это мое мнение. Но Тайсон поддерживает его.

Слушайте, это не мое дело, но это мое мнение. Этот российский парень помогает российским солдатам.

Тайсон — не бедный парень, он богат, но я не знаю, почему он это делает. Я не осуждаю Тайсона Фьюри, но не знаю, что происходит", — сказал Усик.

Напомним, что IBA лишена аккредитации Международного олимпийского комитета (МОК) за финансовые махинации и другие нарушения.

Читайте также:
«Стадион будет распродан». Промоутер сообщил, сколько билетов уже продали на бой Усик — Дюбуа

Соратник российского диктатора Владимира Путина Кремлев находится под санкциями Украины как «общественный деятель, «лидер общественных мнений», который публично призывает к агрессивной войне, оправдывает и признает законной вооруженную агрессию России против Украины, временную оккупацию территории Украины.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Тайсон Фьюри Александр Усик Бокс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies