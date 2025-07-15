«Помогает убивать украинцев». Усику «не нравится» Фьюри из-за дружбы с приспешником Путина Кремлевым
Тайсон Фьюри дважды проиграл Александру Усику (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик высказался о дружбе своего бывшего соперника Тайсона Фьюри с российским президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым.
Недавно Фьюри стал гостем турнира в Стамбуле, организованного Кремлевым, а также заявил, что хочет приехать в Россию.
Усик не понимает, почему британский боксер решил сотрудничать с человеком, который поддерживает российскую агрессию против Украины.
«Мне не нравится Фьюри. Он поддерживает парня, который помогает убивать украинцев — Умара Кремлева. Это плохой парень, но это мое мнение. Но Тайсон поддерживает его.
Слушайте, это не мое дело, но это мое мнение. Этот российский парень помогает российским солдатам.
Тайсон — не бедный парень, он богат, но я не знаю, почему он это делает. Я не осуждаю Тайсона Фьюри, но не знаю, что происходит", — сказал Усик.
Напомним, что IBA лишена аккредитации Международного олимпийского комитета (МОК) за финансовые махинации и другие нарушения.
Соратник российского диктатора Владимира Путина Кремлев находится под санкциями Украины как «общественный деятель, «лидер общественных мнений», который публично призывает к агрессивной войне, оправдывает и признает законной вооруженную агрессию России против Украины, временную оккупацию территории Украины.
Ранее сообщалось, что Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру.