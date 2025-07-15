«Помогает убивать украинцев». Усику «не нравится» Фьюри из-за дружбы с приспешником Путина Кремлевым

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик высказался о дружбе своего бывшего соперника Тайсона Фьюри с российским президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым.

Недавно Фьюри стал гостем турнира в Стамбуле, организованного Кремлевым, а также заявил, что хочет приехать в Россию.

Усик не понимает, почему британский боксер решил сотрудничать с человеком, который поддерживает российскую агрессию против Украины.

«Мне не нравится Фьюри. Он поддерживает парня, который помогает убивать украинцев — Умара Кремлева. Это плохой парень, но это мое мнение. Но Тайсон поддерживает его.

Слушайте, это не мое дело, но это мое мнение. Этот российский парень помогает российским солдатам.

Тайсон — не бедный парень, он богат, но я не знаю, почему он это делает. Я не осуждаю Тайсона Фьюри, но не знаю, что происходит", — сказал Усик.

Напомним, что IBA лишена аккредитации Международного олимпийского комитета (МОК) за финансовые махинации и другие нарушения.

Соратник российского диктатора Владимира Путина Кремлев находится под санкциями Украины как «общественный деятель, «лидер общественных мнений», который публично призывает к агрессивной войне, оправдывает и признает законной вооруженную агрессию России против Украины, временную оккупацию территории Украины.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал бой, ради которого готов возобновить карьеру.