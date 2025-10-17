«Мне же постоянно везет»: Усик объяснил, почему его никто не может победить

38-летний непобедимый боксер рассказал, что ведет тщательную и планомерную подготовку к каждому сопернику благодаря своей команде.

«Мне же постоянно везет. Нет, я скажу, что это все многолетний труд, анализ оппонента, правильный подбор спарринг-партнеров, которые будут похожими на соперника. Например, он боксировал с тремя людьми, один из них — левша. Мне не нужно смотреть, как он делает конкретно с левшой. Он делает это, и это не меняется. У нас три удара — прямой, боковой и снизу, а ты из них можешь комбинировать все что угодно.

У меня очень суперовая команда, я вам благодарен. Это подбор спарринг-партнеров, хорошая аналитика моего оппонента и, конечно, моя самоотдача, мой режим", — сказал Усик во время Kyiv International Economic Forum.

Напомним, этим летом Александр победил Даниэля Дюбуа нокаутом в пятом раунде. Украинец в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Ранее WBO обязала абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе следующим встретиться с победителем боя Паркера и Уордли без каких-либо промежуточных поединков.

Недавно Усик анонсировал следующий бой и назвал боксера, с которым не будет драться.