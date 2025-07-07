«Прошло уже два года»: Усик откровенно ответил, как Дюбуа изменился по сравнению с первым боем

7 июля, 13:56
Александр Усик и Даниэль Дюбуа во время битвы взглядов на Уэмбли (Фото: instagram.com/dynamite_daniel_dubois)

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа.

Украинский боксер признал, что британец добился прогресса после их первого поединка.

«Стал ли Дюбуа лучше как боец после первого боя? Возможно, потому что прошло уже два года. Я думаю, что сейчас Даниэль вырос как боец и мужчина».

Усик заявил, что Даниэль заслужил реванша, который будет интересен фанатам.

«Даниэль заслужил этот бой, потому что он из Великобритании. Это интересно для болельщиков. Есть ли у него слабость? Да, небольшая. Может быть, потому что Даниэль моложе, он немного боится. Я тоже боюсь, но по-другому», — сказал Усик в интервью DAZN Boxing.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

https://www.youtube.com/embed/nw--oR0TvB4?si=RDSS4R6ysGTrQWvc

19 июля на кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Беленюк назвал фаворита боя Усик — Дюбуа.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Бокс Александр Усик Даниэль Дюбуа

Про файлы cookies