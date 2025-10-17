«Деньги должны работать»: Усик рассказал, куда инвестирует свой доход с бокса

Украинский боксер признался, что в последнее время начал больше интересоваться бизнесом.

«Бизнесом интересуюсь больше, чем, скажем, пять лет назад. Понимаю, что я зарабатываю деньги, и они должны работать, а не для того, чтобы просто покупать себе бриллианты и золото. Я не такой человек, мне понтоваться не очень нравится.

Немного строим. Я вкладываю в строительство там, где тепло. Есть завод по переработке стекла. Немного ценные бумаги, эксклюзивные машины".

Усик рассказал о деятельности своей компании Ready To Fight.

«У меня есть компания Ready to Fight, которая работает не только с боксом. Профессиональный бокс — это примерно 50 процентов бизнеса и 50 — чисто спорта. Если вы некачественно выполняете свою работу в спорте, вы будете проигрывать, и ваш бизнес будет тоже проигрывать.

В этой компании мы можем вести спортсмена, принимать промоутерские, менеджерские, адвокатские решения, найти тренера, врача, то есть мы формируем команду. Кроме этого, занимаемся изготовлением вещей для спорта, экипировкой", — приводит слова боксера Kyiv International Economic Forum.

Напомним, Усик в последний раз боксировал в июле этого года. Тогда он нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Отметим, что Александр объяснил, почему не хочет заниматься политикой.