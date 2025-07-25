«Мою маму обзывал». Усик назвал единственного боксера, к которому испытывает личную неприязнь

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему не уважает своего бывшего соперника Марко Хука из Германии.

По словам Усика, Хук был единственным среди его оппонентов, к кому он испытывал личную неприязнь — из-за оскорблений в адрес его матери.

«У меня нет негатива или какой-то злобы к своим оппонентам. К одному есть, который обзывался, мою маму обзывал. К нему у меня никаких эмоций нет, я бы его еще раз побил. Это Марко Хук. Он обзывался — и я его побил очень сильно», — сказал Усик во время встречи с украинскими военными.

Реклама

Бой между Усиком и Хуком состоялся в сентябре 2017 года в рамках Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Тогда Усик победил соперника техническим нокаутом в 10-м раунде.

Напомним, 19 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что в команде Усика назвали идеальный вариант для боя с обидчиком Майка Тайсона.