«Мою маму обзывал». Усик назвал единственного боксера, к которому испытывает личную неприязнь

25 июля, 22:39
Александр Усик (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему не уважает своего бывшего соперника Марко Хука из Германии.

По словам Усика, Хук был единственным среди его оппонентов, к кому он испытывал личную неприязнь — из-за оскорблений в адрес его матери.

«У меня нет негатива или какой-то злобы к своим оппонентам. К одному есть, который обзывался, мою маму обзывал. К нему у меня никаких эмоций нет, я бы его еще раз побил. Это Марко Хук. Он обзывался — и я его побил очень сильно», — сказал Усик во время встречи с украинскими военными.

Бой между Усиком и Хуком состоялся в сентябре 2017 года в рамках Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Тогда Усик победил соперника техническим нокаутом в 10-м раунде.

https://www.youtube.com/watch?v=CLTiySWmd68&ab_channel=USYK17

Напомним, 19 июля Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. На лондонском стадионе Уэмбли украинец нокаутировал британца Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что в команде Усика назвали идеальный вариант для боя с обидчиком Майка Тайсона.

