«Он замечательный боец»: Усик назвал британца, с которым провел самый тяжелый бой

7 июля, 10:22
Александр Усик — украинский боксер

Александр Усик — украинский боксер (Фото: Reuters/Andrew Couldridge)

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23−0, 14 КО) рассказал, с кем из британских соперников провел самый тяжелый бой в своей карьере.

Украинский боксер заявил, что первый мегафайт против Тайсона Фьюри, по результатам которого он стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был самым сложным.

«Думаю, это первый бой с Тайсоном Фьюри. Потому что он великий человек. Он замечательный боец», — сказал Усик на Ютуб канале DAZN Boxing.

Отметим, что Александр дважды одолел Фьюри — в мае 2024 года победил раздельным решением судей, а в декабре — единогласным.

https://www.youtube.com/watch?v=6hVcBKxXTXc&pp=ygUZdXN5ayBmdXJ5IGJhdHRsZSBvZiBnYXplcw%3D%3D
В январе 2025-го британец объявил о завершении карьеры. А этим летом Фьюри «анонсировал» трилогию с Усиком, назвав дату и место боя.

Напомним, что 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне состоится реванш Усик — Дюбуа. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

